مقتل شخصين في زلزال بقوة 6.1 ضرب مشهد بإيران

هز #زلزال قوي شمال شرق إيران اليوم الأربعاء، على مقربة من مدينة مشهد مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 11.

وقالت هيئة #المسح_الجيولوجي الأميركية ووسائل إعلام إيرانية إن الزلزال قوته 6.1 درجة وهزّ منطقة على بعد 76 كيلومتراً شرق وجنوب شرقي مدينة مشهد وعلى عمق 33 كيلومترا.

وذكر التلفزيون الرسمي في #إيران أن الزلزال وقع الساعة 10:40 صباحاً بالتوقيت المحلي (06:10 بتوقيت غرينتش) وهزَّ مدينة #مشهد والمدن المحيطة بها.

ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن مجتبى خالدي المتحدث باسم خدمات الإغاثة مخاوفه من ارتفاع حصيلة الضحايا في القرى والبلدات الصغيرة. وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر وخدمات الإغاثة في طريقها إلى المنطقة.

وأوضحت صور نُشرت على #وسائل_التواصل_الاجتماعي تشققات كبيرة في الشوارع والمباني، وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن خطوط الاتصالات في بعض المناطق المنكوبة تعطلت.

وقال سكان في تقارير إعلامية وفي تغريدات على موقع تويتر إنهم شعروا بأكثر من 12 هزة ارتدادية مما دفع البعض إلى عدم العودة إلى منازلهم.