إيران تهاجم بريطانيا: تصريحات تيريزا ماي غير صحيحة

بعد اتهام منظمة بريطانية مختصة في رصد التسليح، أن #طهران أرسلت طائرات بدون طيار لمساعدة الانقلابيين #الحوثيين في #اليمن وتصريحات تيريزا #ماي من العاصمة السعودية #الرياض عن استمرار إيران في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، هاجم بهرام قاسمي متحدث الخارجية الإيرانية الخميس الحكومة البريطانية قائلا إن "تصريحات #ماي لا أساس لها من الصحة".

وكان موقع «إيران واير» الإخباري قد أفاد الاثنين الماضي نقلاً عن منظمة «سي أي آر» (Conflict Armament Research) البريطانية المختصة في رصد التسليح، أن طهران زودت الحوثيين بطائرات من دون طيار إيرانية الصنع من طرازي «قاصف-1» و«أبابيل-2».

وأوضح أحد محققي المنظمة البريطانية، أن قوات التحالف العربي في اليمن عثرت على بقايا طائرة من دون طيار انتحارية للحوثيين في اليمن، وأن الدراسة المعلوماتية التي تمت عليها، تظهر أنها إيرانية الصنع. حسب ما جاء في موقع «إيران واير» المختص في الشؤون الإيرانية.

وبعد يومين على نشر هذا التقرير، قامت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بزيارة للعاصمة السعودية الرياض ومن هناك، أشارت ماي أن طهران مستمرة في دعمها للأسد وحزب الله لبنان والحوثيين في اليمن، مؤكدة أنه "لا يوجد لدى حكومتها أي شك حول نشاطات إيران في زعزعة الاستقرار بالمنطقة".

في المقابل ادعا قاسمي أن تصريحات ماي تشير إلى أن #لندن غير راضية على ما تحقق في العراق وسوريا من نصر على تنظيم #داعش ، متناسيا دور #بريطانيا في #التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي وتبنيه عملية الهجوم الأخيرة ضد لندن في حين لم يقم داعش بأي عملية ضد المصالح الإيرانية سواء داخل إيران أو خارجها.

بناء على ما جاء في وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري والأمن الإيرانيين قال قاسمي: "للأسف أنها ليست المرة الأولى التي تفضل فيها رئيسة وزراء بريطانيا عدم الصدق والكلام الذي لا أساس له، على الصدق والحقيقة"، حسب تعبيره.

وتتابع إيران بحساسية كبيرة ما يصدر عن الحكومات والمنظمات البريطانية تجاه الوضع الإيراني سواء السياسي أو ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، حيث هاجم المرشد خامنئي أكثر من مرة الحكومة البريطانية لاسيما بعد تصريحات ماي، في البحرين في ديسمبر العام الماضي حول تعهد بلادها بمواجهة تدخلات طهران بالمنطقة.