روسيا وإيران تؤكدان مواصلة مكافحة الإرهابيين بسوريا

بحث رئيسا أركان القوات المسلحة الإيرانية والروسية في اتصال هاتفي، السبت، الضربات الأميركية في سوريا، ووعدا بمواصلة مكافحة "الإرهابيين" وداعميهم، بحسب ما أورد الإعلام الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد أركان الجيش الروسي الجنرال، فاليري غراسيموف، "نددا بالعملية الأميركية ضد قاعدة جوية سورية، معتبرين ذلك اعتداء سافرا على بلد مستقل".

وأضافا في بيان أن الضربات الأميركية "تهدف للنيل من الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخراً وتعزيز معنويات الجماعات الإرهابية وداعميها".

وأكدا عزم بلديهما على مواصلة التعاون العسكري "حتى هزيمة الإرهابيين بشكل كامل وهؤلاء الذين يدعمونهم"، بحسب ما أوردت وكالة مهر للأنباء.

وتقدم إيران وروسيا دعماً لنظام الرئيس السوري، ودافعتا عن الرئيس السوري بشار الأسد أمام الاتهامات الغربية بأن نظامه شنَّ هجوماً كيمياوياً في مدينة خان شيخون في شمال غربي سوريا الثلاثاء أسفر عن مقتل 100 شخص.