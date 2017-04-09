مندوب خامنئي: ضربة ترمب للأسد تخدم إصلاحيي إيران

قال #حسين_شريعتمداري مدير التحرير ومندوب #المرشد الإيراني علي #خامنئي، في صحيفة #كيهان، أن الضربة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحدى قواعد #النظام_السوري الجوية مؤخراً "تخدم" #الإصلاحيين في #إيران الذين يريدون التقارب مع الغرب، على حد تعبيره.

وزعم #شريعتمداري في مقابلة مع وكالة "فارس" أمس السبت، أن هنالك صلة ما بين الهجمة الصاروخية الأميركية ضد #الأسد، والانتخابات الرئاسية في إيران. وقال إن #ترمب "بعمله هذا قدم يد العون للإصلاحيين للفوز بالانتخابات المقبلة"، على حد تعبيره.

وقال مندوب #المرشد_الإيراني إن #أميركا "تعرف جيداً بأنها بمهاجمة مطار في #سوريا لا تضعف #محور_المقاومة في سوريا والمنطقة والذي تقوده #إيران"، حسب تعبيره.

وبحسب فرضية شريعتمداري، فإن الهدف الرئيسي للهجمة الصاروخية الأميركية على مطار للنظام السوري فجر الجمعة الماضي، هي للتأثير على الانتخابات الرئاسية في إيران لصالح الحكومة الحالية والإصلاحيين المؤيدين لحسن #روحاني في مقابل المتشددين المقربين من #خامنئي الذين رشحوا رجل الدين المتشدد #ابراهيم_رئيسي، المعروف بعضويته في "لجنة الموت" التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وقال شريعتمداري إن روحاني وفريقه في المفاوضات النووية أعلنوا عدة مرات بأنهم جنبوا إيران ضربة عسكرية أميركية من خلال إبرام #الاتفاق_النووي، "لكن الآن ثبت أن شبح الحرب والضربة العسكرية لم تستبعد، كما يؤكد العديد من المسؤولين الغربيين"، حسب تعبيره.

قال مندوب المرشد الإيراني إن "الصواريخ الأميركية التي سقطت على مطار #الشعيرات في سوريا، أرادت إظهار ترمب بأنه رجل حرب، وهذه فكرة سيستفيد منها التيار الموالي للغرب داخل إيران والذي يروج للتعامل مع أميركا بحجة تجنب الحرب".

واتهم شريعتمداري #حكومة_روحاني تقوم بتخويف الناس من هجوم عسكري محتمل على إيران في حال لم تتم إعادة تشكيل حكومة يدعمها #الإصلاحيون وسيقوى هذا الاحتمال إذا لم ينتخب الشعب "من يريدون التصالح والتسوية مع أميركا"، خلال الانتخابات المقبلة.

روحاني يهاتف الأسد

يأتي هذا بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي الأحد، مع رئيس #النظام_السوري #بشار_الأسد، عن وقوف إيران "إلى جانب سوريا ضد ما وصفه بالإرهاب"، على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عبّر الرئيس الإيراني عن ثقته بأن "هذه الهجمات والتي هي محاولة للإخلال بمسار المفاوضات السورية السورية، لن تؤثر في جهود مكافحة الإرهاب والمستقبل السوري" حسب قوله.