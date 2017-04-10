ولي عهد إيران: نظام طهران غير قابل للإصلاح

أكد #رضا_بهلوي #ولي_عهد_إيران السابق أن نظام الجمهورية الإسلامية في #إيران غير قابل للإصلاح، وأن "الثورة السلمية" هي السبيل الوحيد لإيجاد تغيير جذري في هذا النظام، مطالبا العمال في بلاده بالبدء في إضرابات عامة.

واعتبر رضا #بهلوي نجل آخر #شاه في إيران في حديث مع وكالة "أسوشيتد برس" نشرته، أمس الأحد، أن #النظام_الإيراني "غير قابل للإصلاح لأن الـDNA الذي يمتكله غير قابل للإصلاح"، حسب تعبيره.

وحول تأثير الإصلاحات في إيران، قال: "الشعب ترك شعار الإصلاحات ويركز حاليا على لزوم التغيير الجذري، والسؤال هو كيف يتم مثل هذا التغيير؟".

وأكد رضا بهلوي أن مثل هذا التغيير الجذري يحتاج إلى بدء بإضراب عام لنقابات العمال في إيران، شارحاً أن "لإيجاد ثورة سلمية يجب طمأنة أعضاء #الحرس_الثوري بأنه ليس من المقرر "إعدامهم ورميهم" جميعا".

لكن #نجل_الشاه السابق أكد بنفس الوقت في هذا اللقاء، أهمية أن تبتعد الدول الغربية عن التهديد بافتعال التغيير في إيران بقوة السلاح.

وكان رضا بهلوي قد أكد في لقاء سابق مع "راديو فردا" الأميركي الناطق بالفارسية أنه ليس مهتما بالعودة للنظام الملكي في إيران، وأن جل اهتمامه يصب على الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده.

وأعلن نجل الشاه الذي يقطن حاليا مع عائلته في أميركا عن استعداده للتعاون مع أي دولة أو أي جهة من أجل حرية إيران، لكن دون المساس بالمصالح الوطنية واستقلال بلاده، حسب تعبيره.

وعن سبب عدم تعاونه مع منظمة #مجاهدي _خلق الفصيل المعارض الإيراني الآخر، قال رضا بهلوي إن هذه المنظمة "لا تعد شريكا سياسيا مناسبا بسبب أنها تعاونت مع صدام حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية"، حسب ما قاله لـ"أسوشيتد برس".

يذكر أن رضا بهلوي يرأس #المجلس_الوطني_الإيراني الذي تأسس في إبريل/نيسان عام 2013 ويضم عدة أحزاب وشخصيات سياسية إيرانية. ومن الأهداف المذكورة في أول بيان لهذا المجلس عقب الإعلان عن تأسيسه، السعي لإيجاد نظام علماني بديل لنظام #ولي_الفقيه الحاكم في #طهران وإجراء انتخابات حرة في إيران.