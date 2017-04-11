تمديد العقوبات الأوروبية على إيران لانتهاك حقوق الإنسان

مدد #الاتحاد_الأوروبي اليوم الثلاثاء عقوبات مفروضة على #إيران حتى أبريل/نيسان 2018 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن #البرنامج_النووي_الإيراني.

ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على إيران. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى #طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة.

ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا".

وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد #ترمب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك #أوباما.