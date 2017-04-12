إيران.. 9 حالات طلاق كل دقيقة

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان #الإيراني #سلمان_خدادادي ، عن وقوع 9 حالات طلاق كل دقيقة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة.

وقال خدادادي: "هناك ارتفاع في معدلات #الطلاق بشكل كبير، لاسيما في العاصمة #طهران ، حيث وصلت إلى مستوى 50%"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البرلمان، الأربعاء.

وأشار إلى "وجود تراجع ملحوظ في عمر الزيجات، مقابل ارتفاع عمر المقبلين على #الزواج".

وعزا خدادادي عزوف الشباب عن الزواج إلى "صعوبات الحياة و #البطالة التي تعد أكبر عائق في هذا الإطار".

وأعرب عن قلقه من انخفاض عمر الزيجات التي تنتهي بالطلاق في الأعوام الأخيرة من 5-7 أعوام إلى 3-5 أعوام.