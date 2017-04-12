"مجاهدي خلق" ترد على ابن شاه إيران

اعتبر شاهين قبادي، المتحدث الإعلامي لمنظمة #مجاهدي_خلق_الإيرانية ما نقل عن رضا بهلوي نجل آخر شاه في #إيران في تقرير وكالة الاسوشيتدبرس ضد المنظمة بأنه يعتبر "انتهاكا لجميع الأعراف الصحفية وشرف الصحافة".

وكان رضا بهلوي قد صرح حول سبب عدم تعاونه مع منظمة #مجاهدي _خلق الفصيل المعارض الإيراني الآخر، أن هذه المنظمة "لا تعد شريكا سياسيا مناسبا، بسبب أنها تعاونت مع #صدام_حسين أثناء الحرب العراقية الإيرانية"، حسب ما قاله لـ"أسوشيتد برس".

وقال قبادي: لم يفت من رضا بهلوي أي فرصة لاتخاذ المواقف ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المواقف الحساسة متناغماً مع نظام الملالي بالذات. وكنموذج عندما أعلنت جميع المحاكم الأوروبية والبريطانية والأميركية وبعد التحقيقات العديدة أن تصنيف مجاهدي خلق في لائحة #الإرهاب باطل، غير أنه طالب ومن خلال رسالات وبيانات وبصلافة بإبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب، كما وفي لقاء اجترّ جميع تخرصات النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق واتهمهم بمرافقة #العراق في الحرب وأنهم "مجموعة منعزلة".