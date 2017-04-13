أميركا تفرض عقوبات على شقيق قاسم سليماني

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على #سهراب_سليماني شقيق القائد في #الحرس_الثوري الإيراني #قاسم_سليماني لدوره في انتهاكات بالسجون الإيرانية.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم #البيت_الأبيض ، في إفادة صحافية: "تأتي العقوبات على منتهكي #حقوق_الإنسان في #السجون_الإيرانية في وقت تواصل فيه #إيران احتجاز... العديد من الأجانب، ومنهم مواطنون أميركيون، دون وجه حق".

وقاسم سليماني هو قائد #فيلق_القدس ووحدة النخبة بالحرس الثوري الإيراني. وقال البيت الأبيض إن قاسم فرضت عليه عقوبات من قبل.

وتفرض #العقوبات #تجميد أي أصول لسليماني في الولايات المتحدة ومنع مواطني الولايات المتحدة من تنفيذ أي عمليات مالية معه.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن سليماني هو "المشرف على مكتب نائب مدير الأمن وإنفاذ القانون بمؤسسة السجون". كما أنه المدير العام السابق لمؤسسة #سجون_طهران التي فرضت عليها عقوبات أيضاً الخميس.