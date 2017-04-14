بالصور.. طرائف مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية

لم تخلُ فترة الترشيح لانتخابات الرئاسة الإيرانية من الطرائف، حيث سجل عدد كبير مثير للجدل بلغ حتى الجمعة، وهو اليوم الرابع لفتح باب الترشيحات، أكثر من 800 شخص، بينهم سياسيون ورجال دين وعمال بناء وأشخاص غير معروفين وليس لديهم سوابق سياسية مع شعارات انتخابية غريبة، وسط احتجاجات من شخصيات ومسؤولين وصفوا سياسية الترشيح بأنها حولت عملية #الانتخابات_الإيرانية إلى "سخرية" أمام العالم.

ولعل من بين أبرز من لفتوا الأنظار في وسائل الإعلام الإيرانية من المرشحين شخصاً طاعناً في السن، يرتدي كفناً ويحمل بيده أعلام #إيران ولافتات ثورية، ويقول إنه انتحاري في سبيل #الثورة_الخمينية، بالإضافة إلى مرشح لقب بـ"ضخم الجثة" ويزن 200 كيلوغرام، قدم إلى طهران من إحدى قرى بلدة ميبد، التابعة لمدينة يزد، جنوب إيران، حيث قال إنه "سيتنازل لمن يكون أثقل منه وزناً".

كذلك انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل عن مرشح يرتدي ربطة عنق ويتحدث بلغات عدة، لكن بطريقة غريبة وغير مفهومة، حيث كان قد ترشح لانتخابات البرلمان السابق ومجلس الخبراء ولم يفز، وصرح بأنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية "سيحل مشاكل إيران مع المجتمع الدولي".

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كما أن ترشيح رجل دين يدعى أبو القاسم خاكي، من محافظة يزد، دعا إلى حرية تعاطي مخدر الأفيون، أثار جدلاً حيث قال في مؤتمر صحافي إن "تعاطي المخدرات وخصوصاً الأفيون ليس محرماً، وعندما أفوز برئاسة الجمهورية سأعطي حرية تعاطي هذه المادة بشكل علني ومن دون مضايقات".

وقال خاكي: "عندما نسمح بتعاطي مادة الأفيون فسوف تنتهي حالات الإعدام وتتراجع حالات الطلاق في البلاد، وقبل الثورة لم تكن لدينا مشكلة كحالات الطلاق".

من جانبه، أشار مواطن إيراني، من العاصمة طهران سجل نفسه ضمن المرشحين، إلى أنه يحمل شهادة الصف الثالث الابتدائي، وعاطل عن العمل ولهذا جاء لخوض سباق الانتخابات للحصول على وظيفة "رئيس الجمهورية".

كما حمل مرشح آخر لافتة كتب عليها "لا لقتل الخنازير" وهو من مناصري حقوق الحيوانات.

وفي الأهواز، قام ثلاثة شبان عرب بترشيح أنفسهم لانتخابات رئاسة إيران، مرتدين الأزياء العربية وحملوا لافتات كتبوا عليها أنهم ترشحوا "احتجاجاً للتمييز الذي تمارسه الحكومة ضد العرب".

وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الإيرانية، علي أصغر أحمدي، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن 863 شخصاً سجلوا أسماءهم في قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في دورتها الـ12 لغاية بعد ظهر الجمعة حتى الآن.

وذكر أحمدي أن 807 رجال و56 امرأة سجلوا أسماءهم للترشح للانتخابات الرئاسية لحد الآن، موضحاً أن أصغر المسجلين أسماءهم سناً شاب يبلغ عمره 18 عاماً وأكبرهم سناً يبلغ 88 عاماً.

من جهته، انتقد المرجع الديني المقرب من النظام الإيراني، ناصر مكارم الشيرازي، بشدة، ما وصفها بسوء إدارة وزارة الداخلية والمسؤولين في النظام لعملية استقبال المرشحين للانتخابات. وقال في بيان صحافي إن "العالم ينظر إلى وضع الانتخابات الرئاسية الإيرانية بسخرية، بسبب عدم توضيح الشروط المطلوبة لمن يريد الترشح للانتخابات"، داعياً الجهات المعنية لإعادة صياغة شروط استقبال المرشحين بشكل واضح.

كما عبّر السفير الإيراني في لندن، والمفاوض النووي السابق، حميد بعيدي نجاد، عن سخطه من "تحول الانتخابات الإيرانية إلى مسرح للنكت والضحك والسخرية".

وكتب على حسابه عبر "إنستغرام"، قائلاً: "ليس هناك بلد في العالم يتم فيه تسفيه ساحة الترشيح للانتخابات الرئاسية إلى هذا الحد كما في إيران".