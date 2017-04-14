إيران.. روحاني يقدم أوراق ترشحه لولاية ثانية

أعلن التلفزيون الإيراني أن الرئيس حسن #روحاني قدم رسمياً أوراق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة في مايو/أيار الجمعة.



وفاز روحاني باكتساح في انتخابات 2013 بعد حملة تعهد فيها بإنهاء العزلة الدبلوماسية المفروضة على بلاده وزيادة مساحة الحريات الاجتماعية.

وبدأ الثلاثاء تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 19 أيار/مايو ويستمر خمسة أيام يفحص بعدها #مجلس_صيانة_الدستور أوراق المرشحين.

وتقدم حتى الآن لخوض الانتخابات ما يربو على 860 شخصاً، بينهم عدد من الوزراء السابقين والرئيس السابق محمود #أحمدي_نجاد.

وفي رصيد روحاني تمكنت حكومته من التوصل إلى الاتفاق حول #الملف_النووي_الإيراني مع القوى الكبرى الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016، ما أتاح رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على #إيران.

إلا أن المعادلة عادت وانقلبت مع وصول الرئيس #دونالد_ترمب إلى #البيت الأبيض وتوجيهه انتقادات حادة للاتفاق حول النووي الإيراني، ووضع حقوق الإنسان في إيران وسياستها في المنطقة.

ورغم الرفع الجزئي لقسم من #العقوبات_الدولية فإن المصارف الأجنبية الكبيرة لا تزال ترفض التعامل مع إيران، ما يؤدي الى تراجع الاستثمارات الأجنبية الضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد.

ورشح الداعية الإيراني المتشدد #إبراهيم_رئيسي نفسه الجمعة للانتخابات الرئاسية، بحسب التلفزيون الرسمي.

ويشدد رئيسي (56 عاماً) في تصريحاته على اهتمامه بالفقراء وارتفاع نسبة البطالة.

ويبدو رئيسي المرشح المفضل للمحافظين المنقسمين. ويعتبر حليفاً مقرباً من #المرشد_الأعلى الإيراني آية الله علي #خامنئي.

وتبقى مهلة الترشيحات لمنصب الرئيس مفتوحة حتى السبت. وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور الخاضع لسيطرة المحافظين بدرس طلبات الترشيح على أن يعلن قراره بشأنها بحلول 27 من أبريل/نيسان الحالي.