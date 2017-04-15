جون ماكين يزور "مجاهدي خلق" في ألبانيا

زار السيناتور #جون_ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في #مجلس_الشيوخ_الأميركي، مركز منظمة #مجاهدي_خلق الإيرانية في العاصمة الألبانية، تيرانا، التي استقبلت الآلاف من أعضاء المنظمة الذين تم نقلهم أخيرا من العراق، كما التقى بمريم رجوي، القيادية بالمنظمة ورئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وبحسب بيان لأمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" من مقرها في باريس، ألقى السيناتور ماكين، خلال الزيارة كلمة خاطب فيها أعضاء المنظمة، قائلا: "لا شك أنكم لم تتحملوا آلاماً ومعاناة كبيرة فحسب، بل فقدتم العديد من أسركم على يد النظام الاستبدادي الحاكم في إيران".

وبحسب البيان، فقد قدم السيناتور ماكين مواساته لضحايا قمع نظام الملالي مبدياً شكره لحكومة ألبانيا لقبول أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وخاطب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أعضاء المنظمة قائلًا: "إنكم نهضتم من أجل الحرية، ومن أجل حق حياة حرة وحق اختيار المستقبل، تلك الحقوق التي منحها الله لكل إنسان وناضلتم وقدمتم تضحيات من أجلها".

وأضاف: "إني أعبر عن شكري لكم بصفتكم تمثلون نموذجاً لأولئك الذين عندما يتخذون قرارهم، فهم مستعدون للتضحية في طريق الحرية، وهم ينالونها. إنكم تشكلون مثالاً لأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية في أرجاء العالم".

وعبر السيناتور ماكين عن تقديره لقيادة #مريم_رجوي، وقال: "إني واثق بأن إيران ستتحرر في يوم ما ونحن سنجتمع في ساحة الحرية".

من جهتها، أعربت رجوي في اللقاء عن تقديرها لجهود السيناتور ماكين الصادقة لدعم أعضاء منظمة مجاهدي خلق ونقلهم إلى خارج العراق، وقالت "إن هناك إجماعاً في المنطقة اليوم على الدور المخرب الذي يلعبه #نظام_الملالي ولا شك أن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران هو المصدر الرئيسي للحروب والإرهاب والأزمة في المنطقة".

وأضافت أن تغيير النظام الإيراني ليس ضرورة لإنهاء الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في #إيران فحسب وإنما ضرورة لإنهاء الحروب والأزمات في المنطقة وتحقيق السلام والهدوء أيضا".

وتابعت: "طالما يبقى نظام الملالي في السلطة فإنه لن يتخلى عن تصدير الإرهاب والتطرف".

كما أكدت رجوي أن "كل العلامات تؤكد أن نظام الملالي يعيش مأزقا كاملا من كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو واهن جدا، وأن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية مصممون أكثر من أي وقت آخر لإسقاط هذا النظام وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية".