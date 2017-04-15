35 قتيلاً و8 مفقودين في فيضانات بإيران

قُتل 35 شخصاً على الأقل، وفُقد 6 آخرون في فيضانات نجمت بعد ظهر الجمعة عن #أمطار غزيرة في شمال غربي #إيران، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وقناة التلفزيون "ايريب".

وقال إسماعيل نجار، رئيس هيئة إدارة الأزمات في البلاد، إن "25 شخصاً قتلوا في الفيضانات في أربع محافظات" بشمال غربي إيران.



وكان رئيس شرطة #اجابشير قد قال لوكالة "إرنا" إنه "عُثر على جثث 12 شخصاً، هم: ثلاث نساء وتسعة رجال".

من جهته ذكر التلفزيون الحكومي أن شخصين لقيا مصرعهما في بلدة #آذرشهر. وتقع البلدتان في محافظة #أذربيجان الشرقية.

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا لأن أمطاراً غزيرة ما زالت تهطل في المنطقة. وبث التلفزيون تسجيلات فيديو تظهر فيها #فيضانات تجرف سيارات.