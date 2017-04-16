إيران..مجلس صيانة الدستور يدرس أهلية المرشحين للرئاسة

بدأ #مجلس_صيانة_الدستور في #إيران، الأحد، دراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأنه وفق البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية الإيرانية، فإنه بداية من الأحد سيقوم مجلس صيانة الدستور بدراسة أهلية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

والثلاثاء الماضي، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وأغلق أمس السبت، حيث تتكفل #وزارة_الداخلية الإيرانية وفق المادة 56 من قانون الانتخابات الإيراني، بتسليم ملفات المتقدمين إلى ديوان مجلس صيانة الدستور، وذلك عقب انتهاء مهلة تسجيل الطلبات.

وسينظر مجلس صيانة الدستور، خلال 5 أيام منذ تاريخ وصول الملفات، في #أهلية_المترشحين، ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه إلى وزارة الداخلية (وفق المادة 57 من قانون انتخابات الرئاسة في البلاد).

ويمكن عند الضرورة تمديد هذه الفترة إلى 5 أيام أخرى كحد أقصى، بناء على قرار من مجلس صيانة الدستور، يتم إخطار وزارة الداخلية به، بحسب المادة نفسها من قانون الانتخابات الرئاسية.

وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 أبريل/نيسان الجاري، أسماء المرشحين المقبولين، ومن ثم تبدأ الدعاية الانتخابية من 28 من نفس الشهر حتى 17 مايو/أيار المقبل، بحسب الوكالة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبلدية والبرلمانية التكميلية في إيران يوم 19 مايو/أيار المقبل.

وأبرز الشخصيات التي تقدمت بطلبات للترشح للانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي #حسن_روحاني، وعلي رضا زاكاني عضو مجلس الشورى الإسلامي سابقا، ومحمد غرضي الوزير الأسبق للاتصالات والنفط، ومصطفى هاشمي طبا الوزير الأسبق للصناعة، والرئيس السابق #محمود_أحمدي_نجاد، ومساعده حميد بقائي.