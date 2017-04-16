إيران.. 1600 يتقدمون للترشح لانتخابات الرئاسة

أغلق في #إيران باب الترشح لخوض #الانتخابات #الرئاسية المقبلة بعد أن قدم أكثر من 1600 شخص أوراق ترشحهم..

من بين المرشحين الرئيس الحالي #حسن_روحاني الذي بدأ حملته الانتخابية مبكرا بالتعهد بمواصلة برنامج بلاده الصاروخي رغم الاعتراضات الأميركية.

تصريحات رآها مراقبون محاولة من روحاني للدفاع بطريقة أو بأخرى عن سياسته أمام معارضيه الذين لم يتوقفوا عن اتهامه باسترضاء #الغرب بعد إبرام الاتفاق النووي قبل عامين مقابل الحد من العقوبات المفروضة على إيران..



هذا الاتفاق بات في مهب الريح مع سعي الرئيس الأميركي #ترمب إلى إلغائه أو على الأقل مراجعته بعد أن وصفه بأوصاف متعددة من بينها المشين والأسوأ على الإطلاق.

ووعد ترمب أيضا بإيقاف برنامج الصواريخ الإيراني وقال عقب آخر تجربة صاروخية إيرانية إن طهران تلعب بالنار.

