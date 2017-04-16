طهران تبعث برسالة سرية إلى ترمب حول صحة خامنئي

كشفت مصادر إيرانية عن #رسالة_سرية من #طهران إلى #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب ، تتعلق بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية #علي_خامنئي.

وقال الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر خلال لقاء صحافي مع موقع إيران واير الأخباري إن مضمون الرسالة السرية تناول معلومات تتعلق بتدهور #صحة #المرشد_الإيراني.

ووفقاً للمعلومات التي كشف عنها بني صدر، فإن #الحرس_الثوري_الإيراني يستعد لإيصال رجل الدين الإيراني إبراهيم رئيسي إلى كرسي #الرئاسة في إيران.

وأضاف بني صدر أن الحرس الثوري برر مشروع ترشيح #إبراهيم_رئيسي للرئاسة الإيرانية بفوز ترمب، وأن #الرئيس_الأميركي السابق #باراك_أوباما كان يفهم لغة روحاني، ولكن ترمب لا يفهم لغة الرئيس الإيراني الحالي أبدا.

وكشف الرئيس الإيراني الأسبق في لقائه أن الرسالة الإيرانية تطلب من ترمب ألا يزيد من الضغوط على طهران، من خلال فرض العقوبات الاقتصادية، لأن المرشد خامنئي مريض ويحتضر، بحسب تعبيره.