قاهر 313.. هل تمتلك إيران فعلاً مقاتلة من الجيل الخامس؟

بعد نحو 4 سنوات، تعود #إيران لتعرض من جديد طائرةً تصرّ على أنها من الجيل الخامس، وتشير إلى أنها بعد هذه السنوات باتت تملك فنوناً قتالية جديدة. لكن خبراء شككوا في جدوى الطائرة المسماة "قاهر 313"، إذ بدت صفاتها بعيدة كل البعد عن مميزات #مقاتلات_الجيل_الخامس.

ففي ثاني ظهور للطائرة بعد نحو أربع سنوات، تؤكد #طهران أنها باتت تتقن فنوناً قتالية جديدة، غير أنها تحركت على مدرج للإقلاع والهبوط، من دون أن تحلق جواً.

خبراء في #موسكو شككوا في جدوى وفاعلية الطائرة، بحسب موقع روسي رسمي، وقالوا إنها لا تستطيع الطيران بشكل عام، مبدين استغرابهم من شكلها غير المعتاد.

فقد لاحظ #الخبراء_الروس أن المكان ضيق جداً في المقدمة، ولا يسمح بوضع واستيعاب #رادار كامل، كما أن فوهة المحرك "غرقت" في جسم الطائرة، ما يعني أن التيار النفاث الملتهب يمكنه ببساطة حرق الطائرة.

بينما تتميز مقاتلات الجيل الخامس بصغر المقطع الراداري للطائرة، ليساعد الطائرة على التخفي وعدم رصدها، وطلاء سطح الطائرة بمواد ماصة لأشعة الرادار، إلى جانب وضع #الأسلحة داخل مستودعات داخلية في جسم الطائرة.

كما أن تصميم بدن الطائرة يجب أن يكون بأسطح مستوية وبزوايا حادة لتشتيت الأشعة، وامتلاكها قدرات تشويش وإعاقة إلكترونية متقدمة.

وفيما يصر الإيرانيون على أن #قاهر_313 من حيث الشكل والمظهر الخارجي تقف في صف واحد مع #الطائرات_الحربية الشهيرة في العالم، تبدو في ظل غياب أي حسم لفاعليتها عملياً وكأنها طائرة من ورق.