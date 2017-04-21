إيران.. مجلس صيانة الدستور يرفض ترشيح نجاد ويقبل روحاني

أعلنت لجنة الانتخابات في #إيران مساء الخميس أسماء المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور الذي رفض أهلية المرشح السابق محمود #أحمدي_نجاد .

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني نقلاً عن لجنة الانتخابات الإيرانية أن "مجلس صيانة الدستور أيد أهلية 6 أشخاص لخوض الانتخابات الرئاسية".

وأضاف التقرير: "تطبيقاً للمادة 60 من قانون الانتخابات الرئاسية الـ12 تم الإعلان عن أسماء 6 مرشحين، صادق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم وهم: سد مصطفی آقا ميرسليم ابن سيد جلال واسحاق جهانجيري كوشايي ابن حسن وحسن #روحاني ابن اسد الله وسيد إبراهيم رئيسي ساداتي ابن سيد حاجي ومحمد باقر قاليباف ابن حسين وسيد مصطفی هاشمي طبا ابن سيد ابوالقاسم."

النقطة البارزة في قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني تكمن في رفضه لترشيح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وحليفه حميد بقائي. كما رفض المجلس أهلية محمد هاشمي شقيق الرئيس الإيراني الأسبق المتوفي هاشمي #رفسنجاني .

وكان 1636 شخصا سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات إلا أن مجلس صيانة الدستور درس ملفاتهم خلال 6 أيام ولم يصادق إلا على 6 أشخاص.