بعد 7 أشهر من الشغور.. إيران تعين سفيرا جديدا لدى الأسد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الخميس أن بلاده عينت جواد ترك آبادي المقرب من الحرس الثوري سفيرًا لها في العاصمة السورية دمشق، خلفًا للسفير السابق محمد رضا شيباني، الذي أنهى مهامه منذ 7 أشهر، حيث بقي المنصب شاغرا بسبب خلافات بين الخارجية الإيرانية والحرس الثوري.

وكان جواد ترك آبادي، قد شغل سفيرا لإيران في الخرطوم من 2011 إلى 2015، قبل إغلاق السفارة الإيرانية، التي بقيت بلا سفير في بداية 2016 عندما أعلنت السودان غلق السفارة بالشمع الأحمر وقطع العلاقات مع طهران تضامنا مع الموقف السعودي والعربي الرافض لتدخلات النظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما كان ترك أبادي سفيرا لبلاده في كل من البحرين ونيجيريا، وقبلهما في الكويت قائماً بالأعمال هناك، كما تولى منصب رئاسة إدارة قسم شمال وغرب إفريقيا، في وزارة الخارجيّة الإيرانية.

أهمية سفارة إيران بدمشق

وتحظى السفارة الايرانية بدمشق، باهتمام خاص لدى طهران، حيث باتت مقراً لإدارة التدخل الإيراني في سوريا ومركزا للقاءات التي تعقد بين المسؤولين السوريين والقادة الإيرانيين السياسيين والعسكريين.

وكان السفير الإيراني السابق في سوريا محمد رضا شيباني كشف خلال مقابلة صحفية، أن أغلب لقاءات الجنرال قاسم سليماني مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في نظام الأسد تتم في السفارة الإيرانية، حيث تم إلغاء البروتوكلات الدبلوماسية بين البلدين.

ويتقاسم #الحرس_الثوري الإيراني ووزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات مسؤولية تعيين سفراء #إيران في الدول الأخرى، حيث يعتبر الحرس أن سفراء إيران في #العراق و #لبنان و #سوريا و #اليمن من حصته، نظرا لدوره في إدارة التدخلات الإيرانية في هذه الدول.

سفيران جديدان

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة "فارس" إن الحكومة عينت سفيرين جديدين لدى كل من دمشق ومسقط، وهما جواد ترك آبادي، الذي شغل سابقا منصب سفير إيران في الخرطوم ومحمد رضا نوري شاهرودي سفير إيران الأسبق في السعودية، وسيتولى الأول مهمة سفير إيران في #دمشق والثاني في مسقط.

وفي ديسمبر الماضي، هدد نواب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، عن التيار المتشدد باستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بسبب عدم اهتمامه بتعيين سفير لإيران في دمشق، بعد انتهاء مهمة محمد رضا شيباني في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يعتبر عنصراً بارزاً في "فيلق القدس" الذي يدير التدخل العسكري الإيراني في سوريا بقيادة الجنرال #قاسم_سليماني