إيران تغلق خدمة "التلغرام" الصوتية حتى نهاية الانتخابات

أعلن المدعي العام الإيراني، #محمد_جعفر_منتظري النائب العام أن الخدمة الصوتية لتطبيق "تلغرام" الأكثر انتشارا في إيران ستبقى مغلقة حتى تنتهي الانتخابات الإيرانية المزمع إجراؤها في 19 مايو/ أيار المقبل.

قال منتظري في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني إن "كافة الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية، ترى بأن الخدمة الصوتية لتطبيق #التلغرام تهدد الأمن القومي، ولذا ستكون مغلقة حتى بعد الانتهاء من الانتخابات".

وكان وزير الاتصالات الإيراني، #محمود_واعظي، أعلن الثلاثاء الماضي أن السلطات قامت بإغلاق خدمة المكالمات الصوتية لتطبيق تلغرام، بعد يومين فقط من تفعيلها، وذلك بأمر من رئيس السلطة القضائية في إيران.

من جهته، شدد المدعي العام الإيراني، على أن السلطات ترى بأن تفعيل نظام الاتصال الصوتي لتلغرام يشكل تهديدا أمنيا خلال الانتخابات محذرا من تكرار اضطرابات كما حدثت في انتخابات سابقة.

وقال منتظري إن القنوات ووسائل #الإعلام_الأجنبية تستخدم هذه التطبيقات للإضرار بأمن النظام إلى أقصى درجة ممكنة ولذا قررنا أن لا نسمح باضطرابات تعكر أجواء الانتخابات" على حد تعبيره.

وكان جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري قد اعتقل 12 من مسؤولي قنوات تطبيق "تلغرام" المقربين من الإصلاحيين الداعمين للرئيس حسن روحاني، وسط مطالبات من نواب في #البرلمان بإطلاق سراح هؤلاء الناشطين.

وتشن أجهزة الأمن الإيرانية، وعلى رأسها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، حملة قمع واعتقالات ضد #الصحافيين وكذلك موجة حجب المواقع وشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 أيار/مايو القادم، تزامناً مع الانتخابات البلدية والقروية والانتخابات البرلمانية التكميلية.