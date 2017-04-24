إيران.. ضغوط شعبية تجبر السلطات على بث مناظرات الرئاسة

قررت وزارة #الداخلية_الإيرانية بث #المناظرات_التلفزيونية المتعلقة بـ #انتخابات_الرئاسة مباشرة على الهواء، في تراجع عن قرار سابق من هيئة الانتخابات.

وجاء تراجع السلطات الإيرانية بعد انتقادات حادة وجهها المرشحون وأيضاً جمهور الناخبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت السلطات تبرير موقفها بوجود دوافع وهواجس متعلقة بـ #الأمن_القومي ، لكن مراقبين لفتوا إلى خوف السلطات من تكرار تجربة النسختين الماضيتين.

يشار إلى أن مبعث الخوف هو مناقشة ملفات #الفساد وتفشي #البطالة وتراجع الوضع الاقتصادي في المواجهات المباشرة بين مرشحي الرئاسة، وأبرزهم الرئيس الحالي #حسن_روحاني، والمرشح المقرب من #خامنئي #إبراهيم_رئيسي ، وأيضاً عمدة طهران محمد باقر قاليـباف.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس السابق، محمود أحمدي #نجاد ، عدم دعمه لأي من مترشحي الرئاسة بعد إقصائه من #السباق_الانتخابي.