طهران ترفض استئناف حكم سجن عاملة إغاثة بريطانية-إيرانية

رفضت المحكمة العليا في طهران، طلب الاستئناف الذي تقدمت به #عاملة_إغاثة_بريطانية من أصل #إيراني ، تدعى #نازانين_زاغري ، وذلك بعد إدانتها بتهمة "#التجسس من أجل الإطاحة بالنظام عن طريق #الثورة_الناعمة"، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأعلنت عائلة زاغري، وهي موظفة في مؤسسة " #تومسون_رويترز " الإغاثية، أن #القضاء #الإيراني أيد في يناير/ كانون الثاني الماضي، الحكم الصادر ضدها وأنه قد تم استنفاد كل الطرق القانونية.

ونقل موقع "إيران واير" عن زوج زاغري، البريطاني ريتشارد راتكليف، قوله إنه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسي لإطلاق سراح زوجته التي تعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز التي تنسق برامج تدريبية للصحافيين حول العالم.

وكانت #وزارة_الخارجية_البريطانية قد أعنت في وقت سابق بأنها "قلقة جدا" من التقارير التي تقول إن المحكمة العليا أيدت الحكم، وقالت إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون أثارا القضية مع نظيريهما في إيران.

وكانت زاغري استخبارات الحرس الثوري الإيراني قبل9 أشهر في مطار "خميني" الدولي بطهران لدى مغادرتها العاصمة الإيرانية.

وفي البداية، اتهمت السلطات الإيرانية زاغري بالمشاركة في دعم احتجاجات الانتفاضة الخضراء التي اندلعت عام 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي #نجاد .

غير أن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران #غلامحسين_محسني_أجئي ، أعلن في يناير الماضي، أن محكمة استئناف أيدت حكماً بالسجن خمس سنوات بشكل قطعي بتهم "أمنية"، حسبما نقلت عنه وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وتتهم استخبارات الحرس الثوري زاغري بالعضوية في مجموعة نشطت عامي 2014 و 2015، في محافظة كرمان (جنوب شرق) من خلال إنشاء مواقع إنترنت ونشاطات دعائية ضد أمن البلاد"، حسبما ادعى مسؤول في القضاء الإيراني.

وأوقفت زاغري-راتكليف (37 عاماً) في الثالث من أبريل في مطار طهران فيما كانت تستعد للتوجه إلى بريطانيا مع ابنتها (22 شهرا آنذاك) بعدما زارت عائلتها في إيران.

وكان الحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب شرق) ذكر في بيان أن زاغري "كانت عضواً في جمعيات ومؤسسات أجنبية تهدف إلى تحضير وتنفيذ مشاريع إعلامية وعبر الإنترنت بهدف تنفيذ عملية قلب ناعم للنظام الإيراني" حسبما جاء في نص البيان.