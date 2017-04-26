إيران تستأنف محاكمة مقتحمي سفارة السعودية دون سجن أحد

أعلن محامي عدد من المتهمين باقتحام السفارة السعودية في طهران، أن الشعبة 53 في محكمة التمييز في العاصمة الإيرانية استأنفت محاكمة المتورطين بالهجوم، بينما لم يتم سجن أحد منهم لحد الآن.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن المحامي مصطفى شعباني قوله إن مجموع 20 متهما تمت تبرئة عدد منهم بينما تم تعليق أحكام السجن الخفيفة ضد متهمين آخرين، كما أن 5 متهمين حكموا بالسجن لمدة 3 إلى 6 أشهر وطعنوا بالقرار وهم في انتظار استئناف القضية.

يأتي هذا بينما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إيجئي، في 4 مارس/أذار المنصرم، عن سجن 6 رجال دين شاركوا وحرضوا ميليشيات الحرس الثوري و #الباسيج على اقتحام سفارة السعودية في طهران، مطلع العام الماضي، نافيا الأنباء التي تحدثت عن #العفو عن جميع المتهمين.

وقال ايجئي في مؤتمر صحافي إن محكمة رجال الدين بمدينة #قم جنوب العاصمة طهران، قضت بسجن 6 من رجال الدين بعد إدانتهم بتحريض أنصارهم والمشاركة في الهجوم على السفارة السعودية.

ونفى ايجئي تبرئة أغلب المعتقلين المتورطين بالهجوم على #السفارة_السعودية في طهران، مؤكدا على تبرئة 3 أشخاص من أصل 20 متهما بالهجوم على السفارة، ومشيرا إلى أن 17 آخرين أحيلوا إلى السجن"، على حد قوله.

وكانت محكمة موظفي الدولة بطهران أوقفت في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي تنفيذ حكم أصدرته ضد 5 أشخاص يقضي بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر لإدانتهم بالمشاركة في اقتحام وحرق وتدمير ممتلكات سفارة المملكة العربية السعودية في مطلع يناير/كانون الثاني 2016.

وفي شهر فبراير/شباط المنصرم، كشفت مصادر إصلاحية من طهران، أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت الهجوم على حافلة كانت تقل إثنين من المتهمين باقتحام سفارة السعودية في طهران، من أجل تهريبهما وإطلاق سراحهما.

وقام المهاجمون الذين ينتمون إلى مجموعة "هیئت مذهبی طلیعه کرج" وتعني "الهيئة الدينية الطليعية" بمنطقة كرج، جنوب #طهران، وهي من جماعات الضغط شديدة الولاء للمرشد الايراني #علي_خامنئي والتي تنشط تحت مسمى " #حزب_الله" في إيران، بمحاولة إيقاف الحافلة وتهريب المتهمين في 13 فبراير / شباط.

واضطرت القوة الأمنية في الحافلة من العودة إلى السجن من اوتوستراد "تشمران"، للحيلولة دون اقتحام السيارة من قبل المهاجمين الذين كانوا يظنون بأن رجل الدين المتشدد #حسن_كرد_ميهن، العقل المدبر لاقتحام #السفارة_السعودية من ضمن المتهمين المنقولين الى المحكمة.

وكانت مصادر إصلاحية إيرانية سربت تسجيلا يعود للعقل المدبر لاقتحام سفارة السعودية وهو رجل الدين المتشدد حسن كرد ميهن، الذي يرأس جماعات ضغط متشددة مرتبطة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث جاءت في التسجيل مكالمات ونداءات ميهن وهو يوجه من خلالها المهاجمين من أعضاء ميليشيات الباسيج والحرس الثوري، بحرق وتدمير السفارة والاستيلاء على كافة الوثائق والأوراق في المكاتب.

يذكر أن محاكمة مقتحمي سفارة السعودية تمت خلف الأبواب المغلقة وذلك بعد عام وأشهر من المماطلة والتسويف والتضليل، وبعد ما طالب الرئيس الإيراني بمحاكمة علنية للمتورطين وذلك عقب ما واجهته بلاده من ردود فعل حازمة من قبل المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، تلتها موجة من المقاطعة العربية والإدانات الإسلامية والدولية.