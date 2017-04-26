إيران.. مقتل 8 من حرس الحدود في اشتباك قرب باكستان

قتل 8 عناصر من #حرس_الحدود الإيرانيين على الأقل، الأربعاء، في اشتباكات مع متمردين مسلحين على الحدود مع #باكستان، كما ذكر موقع التلفزيون الإيراني "اريب".

واندلعت المواجهات مساء الأربعاء في منطقة ميرجاوه الواقعة في محافظة #سيستان_بلوشستان (جنوب شرق) على الحدود مع باكستان. ولم يعط التلفزيون الرسمي تفاصيل أخرى عن هذه المواجهات.

وفي تموز/يوليو 2016 قتل 4 عناصر من حرس الحدود على الحدود مع باكستان.

وبحسب الاعلام الايراني، ينفذ مسلحون أعضاء في جماعة " #جيش_العدل" المتطرفة بانتظام عمليات مسلحة في المحافظة. وتتهم طهران هذه الجماعة بانها مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنفذ عمليات تسلل من باكستان إلى إيران.

وإيران الشيعية تضم أيضا أقليات سنية في بعض المحافظات الحدودية خصوصا في كردستان (شمال غرب) وسيستان بلوشستان و #خوزستان (جنوب غرب).