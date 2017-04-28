مناظرة مرشحي رئاسة إيران تكشف مقتحمي سفارة السعودية

أثار مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية خلال مناظرة تلفزيونية جمعتهم مساء اليوم الجمعة، قضية اقتحام #السفارة_السعودية في #طهران، من قبل جهات متشددة وميليشيات #الباسيج و #الحرس_الثوري. وكشف #اسحاق_جهانغيري، نائب #الرئيس_الإيراني حسن #روحاني، أن مقتحمي السفارة ينشطون في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن #التيار_المحافظ #محمد_باقر_قاليباف، عمدة طهران الحالي.

وجاءت إشارة #جهانغيري إلى رجل الدين المتشدد #حس_كرد_ميهن، العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية، والذي يعتبر من المقربين لقاليباف وناشطا في حملته الانتخابية.

وكانت "العربية.نت" سلطت الضوء في تقارير سابقة، على حسن #كرد_ميهن، ومجاميع الباسيج والحرس الثوري وجماعات الضغط المرتبطة به والمقربة من #المرشد_الإيراني علي #خامنئي، والتي اقتحمت السفارة في 2 إبريل/نيسان 2016 بأمر من كرد ميهن وأضرمت النار فيها ودمرت ممتلكاتها.

وفي أول مناظرة انتخابية، بُثت مباشرة على القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، وتمحورت حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، سأل نائب الرئيس الإيراني المرشحين المحافظين قائلا: "من الذي اقتحم السفارة #السعودية وأبعد السياح عن #إيران؟".

وتابع موجها كلامه لقاليباف: "إن مقتحمي السفارة السعودية يعملون في حملة مرشح للانتخابات وأنت تعرف من موّل الجماعات التي هاجمت السفارة السعودية في طهران".

اتهامات متبادلة

وخلال المناظرة تبادل المرشحون الاتهامات وكشفوا إحصائيات عن الفساد والاختلاس والسرقات والبطالة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية في إيران. وتحدث #مصطفى_ميرسليم عن العشوائيات والهجرة إلى أطراف المدن، كما تحدث #ابراهيم_رئيسي عن آلية تنمية العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الطبقي، فيما #مصطفى_هاشمي_طبا حول أزمة السكن. أما #حسن_روحاني فتطرق لأزمة زواج الشباب، بينما تكلم #اسحاق_جهانغيري عن القضايا الاجتماعية ومحمد باقر قاليباف عن المشاكل البيئية في ايران.

وهاجم قاليباف بشدة أداء حكومة #روحاني الاقتصادية والاجتماعية وقال إن إيران دولة غنية وثرواتها كفيلة بحل مشاكل البلاد.

مرشح خامنئي يحذر من أزمات

من جهته، حذّر ابراهيم #رئيسي، المرشح القوي للتيار المحافظ والمقرب من #علي_خامنئي والذي يشتهر بعضويته في "لجنة الموت" الرباعية التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988، من أزمات اجتماعية، وكشف عن أن هناك 16 مليون ساكن في العشوائيات في إيران، موضحاً أن عدد هؤلاء في عام 2013 لدى وصول روحاني للسلطة كان فقط 11 مليون نسمة.

وقال رئيسي، الذي يتولى حاليا ثلاثة مناصب عليا بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن ضريح الإمام الرضا في مشهد"، إن "هناك بطالة واسعة لدى الشباب، ولا يمكن لمواطن أن يعيش بدخل 455 ألف تومان (ما يعادل 13 دولارا) شهريا".

وأضاف رئيسي أن "السنوات الأخيرة شهدت ازدياد الشرخ الطبقي بين شرائح المجتمع الإيراني"، مؤكدا "ضرورة تدخل الحكومة في هذه القضية للقضاء على الفرق الطبقي"، وحذّر من "أزمات اجتماعية تتبع ذلك"، على حد تعبيره.

روحاني يدافع عن أداء حكومته

أما الرئيس حسن روحاني، مرشح التيار المعتدل و #الإصلاحيين، فركز خلال المناظرة على الدفاع عن أداء حكومته خلال السنوات الأربع الماضية، ووجه انتقادات لاذعة إلى أداء المرشح قاليباف في إدارة بلدية #طهران، قائلاً إن قاليباف قد منح التراخيص للأغنياء لبناء ناطحات السحاب.

أما المرشح مصطفى #مير_سليم، وهو وزير الثقافة الإيراني الأسبق، فكشف عن وجود 10 ملايين أمّي لا يعرفون القراءة ولا الكتابة على الإطلاق في إيران.