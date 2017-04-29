من هم المرشحون الـ6 للانتخابات الرئاسية في إيران؟

يتنافس 6 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجري يوم 19 أيار/مايو المقبل، وبعض هؤلاء يداه ملطختان بدماء الإيرانيين، بينما البعض الآخر متهم بالفساد والقمع. المرشحون هم:

الرئيس الحالي حسن روحاني - تيار معتدل

رشح حسن #روحاني نفسه لولاية ثانية. إلا أن المرشد علي #خامنئي والمتشددين ينتقدونه بسبب الاتفاق النووي والوضع الاقتصادي.

إبراهيم رئيسي - تيار متشدد

ارتبط اسم #رئيسي بـ"لجنة الموت" التي أصدرت أحكام إعدام بحق آلاف المعارضين عام 1988. وعينه الخميني "سادن العتبة الرضوية"، أغنى وقف ديني في العالم.

إسحاق جهانكیری - تيار إصلاحي

يعتبر الإصلاحيون جهانكیری المرشح الداعم لروحاني في الدورة الأولى للانتخابات.

محمد باقر قاليباف - تيار متشدد

اتهم #قاليباف بالفساد واستغلال منصبه كرئيس بلدية #طهران حالياً. وهو أحد قادة #الحرس_الثوري، وقد هدد الرئيس السابق خاتمي بالانقلاب العسكري عليه.

مصطفى مير سليم - تيار أصولي

قمع #مير_سليم الإعلام خلال توليه وزارة الثقافة في حكومة هاشمي رفسنجاني، وهو يصرح دائما بأن "الإعلام لا يستحق الحرية".

مصطفى هاشمي طبا - تيار إصلاحي

كان #هاشمي_طبا رئيساً لمنظمة الرياضة، وبعهده تأهل الفريق الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم عام 1998.