تركيا تعتقل إيرانياً هرّب صواريخ مضادة للدبابات

اعتقلت السلطات التركية، الأحد، #إيرانياً كان يقود #شاحنة تحتوي على "صاروخين مضادين للدبابات وقطع غيار لمنظومة #صواريخ مضادة للمدرعات روسية الصنع".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الشرطة التركية قولها إن موظفي الجمارك في ميناء مدينة #زونغولداغ، على البحر الأسود شمالي البلاد، عثروا على الصاروخين و #قطع_الغيار في الشاحنة التي وصلت إلى الميناء على متن سفينة شحن من #أوكرانيا، وكان الرجل المعتقل ينوي التوجه بها إلى #إيران.

وقالت وزارة الجمارك والتجارة في بيان صحافي إن الشاحنة التي يقودها إيراني رمزت لاسمه بـ(E.E) ويبلغ من العمر 38 عاما، كان من المفترض أن تنقل حفاظات للأطفال.

من جهتها، نقلت وكالات أنباء إيرانية، عن صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن الشرطة تحقق فيما اذا كانت هناك صلة لجماعات إرهابية بهذه الشحنة بينما يقوم مكتب للمدعى العام بمدينة زونغولداغ بمعالجة القضية".

وأضافت أن وزارة #الجمارك والتجارة التركية ذكرت في بيانها بانها " تشك في أن الصواريخ المضادة للدبابات المصادرة كان يمكن إرسالها من قبل #الجماعات_الارهابية لعمليات الصيانة أو التصليح".

وأشارت الوزارة إلى ان الشحنة تضمنت "منظومة الصواريخ المضادة للدروع" (9K111-FAGOT) و (9K113-KONKURS) والتي استخدمت مؤخرا من قبل المنظمات الإرهابية مثل تنظيم #داعش.