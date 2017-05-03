إيران..أنباء عن قتلى بانفجار في منجم للفحم شمالي البلاد

حوصر أكثر من 50 من عمال المناجم بعد #انفجار كبير في #منجم_للفحم شمالي #إيران الأربعاء، وهناك مخاوف من سقوط بعض القتلى، وفق وسائل إعلام رسمية.

وذكرت التقارير أنه تم نقل أكثر من 10 مصابين إلى المستشفى بعد الانفجار الذي وقع الساعة 12.45 ظهرا بالتوقيت المحلي في منجم زمستان يورت للفحم بإقليم جلستان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن مسؤول محلي قوله، إن بعض العمال المحاصرين لاقوا حتفهم في الانفجار، فيما استمرت عملية #الإنقاذ.

واستخرجت إيران 1.68 مليون طن من #الفحم في عام 2016 في زيادة عن الأعوام السابقة بفضل تخفيف #العقوبات_الدولية المفروضة على البلاد. كما تصدر جزءاً بسيطاً فقط من الفحم، وتستخدم معظمه في إنتاج الصلب المحلي.