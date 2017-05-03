إيران تحاكم عمدة طهران الأسبق لانتقاده تدخلها في سوريا

أحال #القضاء_الإيراني عمدة طهران الأسبق وأمين عام حزب عمال البناء، غلام حسين كرباستشي، إلى #المحاكمة بسبب انتقاداته لسياسة بلاده في الشرق الأوسط وتدخلها العسكري في #سوريا، وذلك على خلفية الصراع الذي يعصف بأروقة السياسة الإيرانية تزامناً مع احتدام #الانتخابات_الرئاسية الإيرانية، واستمراراً لنهج #النظام_الإيراني في سياسة #القمع وتكميم الأفواه المعارضة.

ويواجه كرباستشي، الذي يرأس حزب "كوادر البناء" التابع لتيار الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي #رفسنجاني، تهماً بالإساءة لقتلى إيران في سوريا الذين تطلق عليهم طهران تسمية "شهداء الحرم"، ما يستدعي التجريم والجزاء وفقاً لرئيس النيابة في #أصفهان.

وتلت إحالة كرباستشي للقضاء تصريحاته التي أثارت حفيظة المتشددين، ولاقت هجوماً شرساً من قبل وسائل إعلام الحرس الثوري والتيار المحافظ، كصحيفة "كيهان" التي تعبر عن مواقف المرشد.

وكان رئيس حزب كوادر البناء قد انتقد، خلال كلمته في إطلاق حملة الرئيس حسن #روحاني الانتخابية، التدخل الإيراني العسكري وقتل المدنيين في سوريا تحت عناوين الغيرة الدينية والدفاع عن المقامات المقدسة، إضافة لانتقاد السياسة الإيرانية الخاطئة بقوله إن السلام في سوريا يحتاج إلى جهود دبلوماسية وليس الدخول في الحرب، داعياً إلى حل مسائل المنطقة بالطرق الدبلوماسية على غرار المفاوضات النووية مع الغرب، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع نهج النظام.