حاولوا إنقاذ زملائهم العالقين بمنجم في إيران.. فقضوا

تم سحب 21 جثة تعود إلى #عمال من #منجم في شمالي #إيران بعد انهيار أنفاق صباح الأربعاء جراء انفجار، وفق ما نقلت العديد من وكالات الأنباء الإيرانية.

وقال رضا #بهرامي، رئيس غرفة الصناعة و #المناجم في محافظة #كلستان (شمال) حيث وقع الحادث "تم إخراج 21 جثة. إنها جثث عمال كانوا نزلوا إلى المنجم لإسعاف زملائهم. هذه الحصيلة لا تشمل 32 عاملا كانوا محتجزين في المنجم" بعد الانفجار.

وأوضح حسن #صادقلو محافظ كلستان للتلفزيون الرسمي، وكما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية فإن "32 عاملا وموظفا في المنجم لا يزالون عالقين في الجانب الآخر من الأنقاض (التي تغلق النفق) على عمق 1300 متر".

وأضاف أن فرق الإنقاذ تضخ الأوكسيجين في النفق في محاولة لإنقاذ العمال العالقين.

وفي وقت سابق، نقلت وكالتا "اسنا" و"فارس" عن مسؤول مؤسسة #الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند أن 70 عاملا محتجزون في المنجم.

وأفادت تقارير إعلامية أن المنجم الذي يشغّل حوالي 500 شخص قرب مدينة #آزاد_شهر في محافظة كلستان انهار بعد انفجار كمية من #غاز_الميثان فيما كان العمال يحاولون تشغيل محرك.