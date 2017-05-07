جدل بين روحاني وقائد الباسيج يكشف شعارات إيران الزائفة

قال قائد ميليشيات #الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، الجنرال غلام حسين برور، إن "إزالة إسرائيل من أهدافنا"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي انتقد كتابة شعار "يجب إزالة إسرائيل"، باللغة العبرية، على أحد الصواريخ خلال اختبارات صاروخية سابقة.

ونقلت وكالة "إيسنا" عن قائد الباسيج الإيراني قوله الأحد إن " كتابة شعار الموت لإسرائيل على الصواريخ ليس أمرا سيئا، وإن إزالة إسرائيل من الوجود من أهدافنا الأساسية".

وجاءت تصريحات غيب برور تعليقا على انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال الجولة الثانية من مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، لقوات الحرس الثوري واتهامه لها بالعمل على نسف الاتفاق النووي عبر استمرار تطوير واختبار الصواريخ الباليستية وتهديد دول المنطقة بها.

وقال روحاني خلال المناظرة التي بثت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الإيراني، إن "جهات استعرضت مدى #صواريخ_باليستية، وكتبت شعارات على الصواريخ سعياً لعرقلة الاتفاق النووي، في إشارة منه إلى إطلاق الحرس الثوري الإيراني، في مارس 2016، صاروخا لمسافة 1400 كيلومتر، كُتب عليه بالعبرية "يجب إزالة إسرائيل من الوجود".

وتأتي تصريحات قائد الباسيج وتهديده بإزالة إسرائيل، بعد يوم من انتقاد الجنرال مسعود جزايري، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية والقيادي في الحرس الثوري، لتصريحات روحاني، حيث قال إن " تطوير قوة إيران الصاروخية تأتي في إطار السياسات العامة للنظام، ووجود قواعد صاروخية تحت الأرض عامل ردع مهم أمام تهديدات الأعداء"، على حد تعبيره.

من هو غيب برور؟

يذكر أن قائد الباسيج العميد #غلام_حسين_غيب_برور، الذي تم تعيينه في ديسمبر الماضي، من قبل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلفا للواء محمد رضا نقدي، الذي قاد الباسيج لحوالي 9 سنوات، كان أحد قياديي القوات الإيرانية في #سوريا لفترات متفاوتة.

وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء #محمد_علي_جعفري، عين غيب بور كقائد لقوات الحرس الثوري في سوريا في أكتوبر 2015، خلفاً للواء حسين همداني الذي قتل في 8 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في ريف حلب.

وكان غيب برور يشرف على مقر قوات "الحسين" التابعة للحرس الثوري، في حلب شمال سوريا، كما ترأس قبل ذلك نحو 11 عاماً، قيادة فيلق "فجر" في محافظة فارس، فيما سبقت هذه الفترة توليه منصب مساعد شؤون التدريب بالقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويعرف غيب بور بمواقفه المتشددة تجاه المعارضة الداخلية لا سيما الحركة الطلابية و #الحركة_الخضراء التي وصف قادتها في تصريحات سابقة له، بأنهم " سياسيون أنجاس" و"خونة".