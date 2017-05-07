خامنئي: الحكومات في إيران ليس لها تأثير

انتقد المرشد الإيراني علي #خامنئي ما أسماه تحريف كلامه من قِبَل بعض المسؤولين وأكد أن الحكومات في إيران ليس لها تأثير.

جاء هذا في كلمة للمرشد الإيراني ألقاها يوم الأحد 7 مايو بمناسبة "أسبوع المعلم" في إيران.

وحسب ما نقله موقع مكتب #المرشد_الإيراني، أكد خامنئي على ضرورة مشاركة الشعب في الانتخابات وقال إن هذه المشاركة سوف "تخيف الأعداء" من ما أسماه "هيبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف خامنئي: "هل هذه الهيبة بسببي أنا؟ كلا؛ بل هي نتيجة لحضور الشعب وعواطفه".

وأردف المرشد الإيراني في إشارة إلى كلمته السابقة: "لا تحرفوا ما قلته بصراحة وتقولوا إن قصده كان أن #الشعب يأتي بحكومة كذا وكذا وهذه الحكومة.. لا سيدي هذا ليس صحيحا.. الحكومات ليس لها تأثير".

وفي الأسبوع الماضي فيما يبدو أنه انتقاد مبطن للرئيس الإيراني حسن #روحاني، أكد خامنئي، أن الشعب الإيراني هو الذي فرض الهيبة والقوة وردع "الأعداء" من أن يشنوا حرباً ضد #إيران.

وكان روحاني في خضم حملته الانتخابية قال، إن سياسة الوفاق التي اتبعها مع الغرب ساهمت في تلاشي التهديد بالحرب؛ سياسة أدت إلى #الاتفاق_النووي مع الغرب في العام 2015 حيث ألغيت العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي مقابل تعهد إيران بالحد من هذا البرنامج.

ورد عليه خامنئي بالقول: "نسمع في بعض الأحيان وسمعنا قول البعض سابقا أنّنا دفعنا شبح الحرب بقدومنا وتحمّلنا للمسؤولية. لا، هذه الأقاويل أقاويل خاطئة. مشاركة الشعب هي من دفعت شبح الحرب عن البلاد طوال هذه الأعوام".

وقبل عدة أيام أشار النائب القانوني للرئيس روحاني إلى كلمة المرشد قائلاً: "كان يقصد المرشد أن الشعب قد اختار الوسيلة المناسبة أي الرئيس المناسب وحكومته من الذين يعرفون طريقة الحوار مع العالم".

جاء هذا خلال كلمة ألقاها أنصاري في تجمع لمناصري روحاني في مدينة #جيرفت خلال الحملة الانتخابية الجارية حيث ستقام الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة يوم الـ19 من مايو الحالي.