إيران تهدد بضرب مواقع "مسلحين" في باكستان

صعدت #إيران لهجتها التحذيرية لباكستان، وهددت بضرب مواقع الجماعات، التي تهاجم حرس الحدود الإيراني من داخل أراضي #باكستان إذا لم تضع إسلام آباد حداً لهجماتهم.

التحذير الإيراني جاء على لسان قائد الجيش محمد #باقري الذي قال إن هذه الهجمات إذا ما استمرت فإن #الجيش_الإيراني سيقصف "ملاذات الإرهابيين الآمنة وخلاياهم أينما يكونون"، حسب تعبيره.

وقال باقري إنه يتوقع من "المسؤولين الباكستانيين السيطرة على الحدود وإلقاء القبض على الإرهابيين وإغلاق قواعدهم".

حديث باقري جاء رداً على مقتل 10 من #حرس_الحدود_الإيراني على يد جماعة مسلحة الشهر الماضي. وقالت إيران إن جماعة جيش العدل قتلت الحراس بالرصاص باستخدام أسلحة طويلة المدى أطلقت نيرانها من داخل باكستان.

التهديد الإيراني لباكستان لم يكن الأول فقد سبق لطهران أن هددت بإرسال قوات إلى داخل باكستان لاستعادة جنود من حرس الحدود اختطفهم #جيش_العدل قبل أن تتراجع عن تهديدها بعد تحذير باكستان لها من العواقب.