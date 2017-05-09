البنتاغون: اختبارات إيران الاستفزازية بالخليج مستمرة

تستمر الاختبارات الإيرانية الاستفزازية في مياه #الخليج بشكل متصاعد، حيث نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر في وزارة #الدفاع #البنتاغون، أن إيران أجرت، الأحد، تجربة جديدة للطوربيد فائق السرعة من طراز "حوت"، أطلق من غواصة في #مضيق_هرمز بالخليج العربي، وذلك بعد اختبارها الفاشل الثلاثاء الماضي صاروخ كروز من غواصة " ميدجيت" صنعته بالتعاون مع #كوريا_الشمالية في مضيق هرمز أيضا.

وقال مسؤول أميركي رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "فوكس نيوز"، إن " البحرية الإيرانية أطلقت تجربة طوربيد "حوت" فائق السرعة قرب مضيق هرمز، دون ذكر ما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا.

ووفقا لهذا المسؤول في البنتاغون، يمر طوربيد "حوت" حاليا بالمرحلة النهائية من الاختبارات، ويبلغ مداه 13 كيلومترا بسرعة تصل إلى 300 عقدة في الساعة، ما يعادل 370 كيلومترا في الساعة.

وبحسب "فوكس نيوز"، من غير الواضح ما إذا كان الاختبار الإيراني الجديد لهذا الطوربيد ناجحاً، وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها #إيران اختبار هذا الطوربيد، حيث كان آخر اختبار لهذا النوع من الطوربيدات في فبراير/شباط من العام 2015.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت طهران أنها نفذت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ من غواصة.

وكان تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية يتحدث عن قيام طهران بإجراء تجربة على إطلاق #صاروخ من تحت المياه للمرة الأولى من إحدى غواصاتها بالتعاون مع مسؤولين من كوريا الشمالية التي تملك خبرات عسكرية في هذا المجال.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية إن إيران فشلت في إطلاق صاروخ من نوع "جاسك 2" من نوع كروز، الثلاثاء الماضي، من غواصة "ميدجيت" وهي #صواريخ من النوعية نفسها الموجودة لدى كوريا الشمالية كانت قد استخدمت واحداً منها عام 2010 لإغراق سفينة كورية جنوبية.