تسليح الميليشيات.. مادة دسمة بالسباق الرئاسي الإيراني

تسليح الميليشيات التابعة لإيران سواء في #سوريا أو #العراق أو #اليمن أو أي مناطق أخرى، بات مادة انتخابية في السباق الرئاسي الإيراني الذي يبدأ في 19 من الشهر الحالي.

فقبل أيام من موعد الاقتراع تحتدم المنافسة بين المرشحين إلى الرئاسة في #إيران.

وقد كثر في الآونة الأخيرة اللغط بشأن #الملف_السوري وتأثيره في #الانتخابات على خلفية تصريحات نارية كان أطلقها #غلام_حسين_كرباسجي أمين عام حزب #كوادر_البناء.

حزب يعد من أعرق #الأحزاب_الإصلاحية أسسه الرئيس الإيراني الراحل #أكبر_هاشمي_رفسنجاني.

كرباسجي دعا في كلمة خلال #الحملة_الانتخابية الداعمة للرئيس #حسن_روحاني في أصفهان إلى خروج القوات الإيرانية من سوريا، قائلاً إن بوسع إيران الجنوح إلى الدبلوماسية بالتدخل من أجل السلام في هذا البلد ودول المنطقة بعيداً عن الحرب والقتل وأساليب #القمع.

ووصف كرباسجي سياسات #طهران في المنطقة بالخاطئة ومنها ضخ الأموال واقتناء #السلاح.

عمدة طهران السابق هاجم أيضاً تبرير التدخل الإيراني العسكري في سوريا تحت عناوين كالغيرة الدينية والدفاع عن المقامات المقدسة على حد تعبيره.

تصريحات كرباسجي أثارت حفيظة #الحرس_الثوري والمحافظين وعلى رأسهم المرشد #علي_خامنئي، ما يفسر اللغة المباشرة التي خرج بها المرشد ليهدد من يسعون، على حد تسميته، إلى تغيير سلوك النظام بوصفهم مثلهم مثل أعداء إيران الساعين لتدمير نظامها.