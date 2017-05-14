زلزال في إيران يخلف مئات الجرحى كحصيلة أولية

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، محافظة خراسان الشمالية، شمال شرق إيران، في ساعات مبكرة من صباح الأحد، مخلفا قتيلين وأكثر من 400 جريح كحصيلة أولية، حيث مازال المئات تحت الأنقاض، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت وكالة "مهر" أنه تم انتشال 19 شخصا من تحت الأنقاض إثر الهزة الأرضية التي ضربت المحافظة حيث تحركت صفائح أرضية تحت مدينتي مشهد وبجنورد والقرى المحيطة بهما.

وبحسب الوكالة، الزلزال الذي سجلت قوته بمقدار 5.7 على مقياس ريختر بدأ عند الساعة 22:30 حسب التوقيت المحلي، واستمر لحوالي الثانية والنصف صباح الأحد، ووقع على عمق 11 كيلومترا، وتسبب بدمار هائل.

وأشار رئيس إدارة الطوارئ في إيران إلى أن الزلزال سبب أضرارا في عدد من البيوت والمباني السكنية في بلدتي بجنورد وفي قصر قجر، كما تضررت شبكة الماء والكهرباء في تلك المنطقة.

وقال مسؤولون محليون إن 40% من المنازل دمرت بشكل كامل، وبعض القرى هدمت بأكملها في مناطق بجنورد ومانة وسملقان، كما أن الوحدات السكنية في قرى قصر قجر وبوربور وقرة جاي وبيدك ولنكر، تضررت بنسب تتراوح بين 20 و50 بالمئة.

كما أدى الزلزال إلى قطع شبكات الكهرباء والماء والغاز، وقضى الآلاف من المواطنين ليلتهم بالخيام خارج منازلهم بعدما أصبحوا بلا مأوى، كما أن حشودا كبيرة نامت في الشواع والحدائق بعد تكرار عشرات الهزات الارتدادية.