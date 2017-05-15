المعارض الإيراني كروبي يدعم روحاني رئيسا لإيران

أعلن المعارض الإيراني البارز مهدي كروبي، الذي يعيش قيد #الإقامة_الجبرية منذ عام 2011، دعمه للرئيس #حسن_روحاني في سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات يوم الجمعة.

وطلب كروبي اليوم الاثنين من جميع الإيرانيين #المشاركة في #الانتخابات لحماية العملية الديمقراطية.

ونقل موقع (سحام نيوز)، وهو الموقع الرسمي لحركة كروبي السياسية، عنه قوله "سأصوت لروحاني".

والأحد، أعلن الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي، #محمد_خاتمي، عن تأييده للرئيس #روحاني في فيديو، داعياً الناخبين إلى التصويت له لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات.

وقال في الفيديو الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "حكومة روحاني كانت ناجحة، رغم جميع القيود والمشاكل والتوقعات الكبيرة".

وأشاد #خاتمي بالحكومة التي تمكنت من السيطرة على التضخم، الذي كانت نسبته تتجاوز 40 بالمئة عام 2013 قبل أن يبلغ 9.5 بالمئة خلال فترة حكم روحاني، إضافة إلى "الخطوات" التي اتخذت ضد الركود.