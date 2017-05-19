إيران.. انتهاء الحملات الانتخابية وبدء الصمت الانتخابي

انتهت الحملات #الانتخابية في #إيران وبدأ #الصمت_الانتخابي لتنطلق عملية الاقتراع اليوم الجمعة.

وباتت المنافسة في الانتخابات الرئاسية محصورة بين الرئيس الحالي #المعتدل حسن #روحاني ومنافسه #المتشدد إبراهيم #رئيسي.

في حين تتجدد مخاوف من تدخلات الحرس #الثوري في الاستحقاق الانتخابي.

وفق وزارة الداخلية يحق لـ 56 مليونا و410 آلاف إيراني التصويت في إحدى وثلاثين محافظة، تضم 63 ألف قلم اقتراع، منها 310 خارج #إيران.

تفتح الصناديق الساعة 8 صباحاً بتوقيت طهران، وتستمر عشر ساعات قابلة للتمديد.

وتبدأ وزارة الداخلية بإعلان النتائج تدريجيباً بعد إغلاق الصناديق، وبعد الإعلان النهائي يصادق مجلس صيانة الدستور على النتائج.

وشهدت هذه الدورة الانتخابية إطلاق شعارات مطلبية أكثر من أن تكون مؤيدة للمرشحين.

وأبرز المطالب كانت تدعو إلى إطلاق سراح #السجناء السياسيين بشكل عام، وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين المعارضين مير حسين #موسوي ومهدي #كروبي.

كما طالبت القوميات بتطبيق الدستور، وتحديداً مادتي 15 و19 بشأن تعليم لغات القوميات والمساواة بين كافة القوميات في إيران.