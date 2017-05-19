انتخابات إيران..40 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم

قالت وزارة #الداخلية #الإيرانية إن أكثر من 40 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة بنسبة إقبال تصل إلى نحو 70 بالمئة.



قبل انتهاء عملية التصويت في #الانتخابات_الرئاسية الإيرانية، الجمعة، أكد مسؤول حملة المعارضة وجود " #مخالفات" عديدة في العملية الانتخابية، داعياً إلى تدخل السلطات. فيما تقرر تمديد الاقتراع ساعتين إضافيتين.

وتحدث علي نيكزاد، مسؤول حملة رجل الدين المحافظ #إبراهيم_رئيسي، عن "دعاية إعلامية قام بها بعض المسؤولين وأنصار الحكومة" لصالح الرئيس #حسن_روحاني الذي يسعى إلى إعادة انتخابه.

وأضاف نيكزاد أن "مثل هذه المخالفات هي تصرفات غير أخلاقية تنتهك حقوق المواطنين".

وتنص #قوانين_الانتخاب_الإيرانية على عدم السعي للتأثير على الناخبين عند انتهاء الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع.

وقال مسؤول آخر في حملة رئيسي إن 2019 مخالفة حصلت حتى الآن، وإنه لم يتم توزيع ما يكفي من بطاقات الاقتراع في مناطق تعتبر موالية لرئيسي من بينها مدينته #مشهد.

ويتعين أن يصادق #مجلس_الخبراء الذي يهيمن عليه المحافظون على نتيجة الانتخابات.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون أنهم سيبقون أبواب مراكز الاقتراح مفتوحة لساعتين إضافيتين مساء الجمعة، بسبب الإقبال الكبير للناخبين في الانتخابات الرئاسية والبلدية.

ويتصدر روحاني، رجل الدين المعتدل الذي سعى إلى إعادة بناء علاقات بلاده بالعالم، الاستطلاعات غير الرسمية، إلا أنه يواجه معركة شرسة لإعادة انتخابه في مواجهة رئيسي الذي دعا إلى تبني نهج أكثر تشدداً حيال الغرب، وتقديم مزيد من الدعم للفقراء.