روحاني عقب انتخابه: الحرس الثوري ضمان لاستقرار المنطقة

اعتبر الرئیس الإيراني حسن #روحاني أن #الحرس_الثوري ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة، وذلك خلال كلمة له عقب الإعلان عن فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وخاطب #الشعب_الإيراني في كلمته التي بثها التلفزيون الإيراني، مساء السبت بالقول، إننا نفخر بقواتنا المسلحة في الجيش والحرس الثوري والباسيج وقوى الأمن، ونعتبر قوتهم ضمانا للسلام والاستقرار في المنطقة، والأمن والرفاه لشعبنا".

وأضاف روحاني: "أن هذه المشاركة في #الانتخابات أخرجت البلاد من حالة التوقف والشكوك، ووضعتها على درب استمرار التنمية والرقي".

تزايد التدخلات والإرهاب

وتأتي تصريحات روحاني في ظل تزايد تدخلات الحرس الثوري ودعمه للإرهاب في المنطقة، حيث أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن سلامي، في تصريحات في 22 أبريل الماضي، على مواصلة دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، تحت مسمى "دعم المقاومة الإسلامية خارج الحدود"، وذلك ردا على الدعوات الأميركية لوضع الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

يذكر أن روحاني زاد في موازنة العام الجاري في إيران من ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24%، حيث أضاف مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري.

وأعلن قادة الحرس أن معظم هذه الميزانية ستذهب إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، في خطوة عدت بأنها لكسب تأييد قوات الحرس الثوري والتيارات الداعمة لها قبيل الانتخابات الرئاسية.

ولاية ثانية لروحاني

یذكر أن وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية، ووفقا للنتائج النهائیة حيث حصل علی 23 ملیونا و549 ألفا و616 صوتا، أي ما نسبته 57% من إجمالي الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 70% تقريبا إثر مشاركة قرابة 41 مليون مواطن في الانتخابات، وبلغ مجموع الأصوات التي تم حسابها في الإعلان الرسمي 41220131 صوتا.

هذا وحصل المرشحان الآخران الخاسران مصطفى ميرسليم على 478215 صوتا، واحتل المركز الثالث، ومصطفى هاشمي طبا في المركز الأخير بـ 215450 صوتا.