فريق الأهواز يمتنع عن مواجهة الهلال السعودي.. ما السبب؟

فاجأ لاعبو فريق "استقلال خوزستان" وهو الفريق العربي #الأهوازي الحاضر في منافسات الجولة الثانية من دوري #أبطال_آسيا، السبت، إدارة ناديهم بعدم الذهاب إلى المطار لمواجهة الهلال السعودي في العاصمة العمانية #مسقط، احتجاجاً على عدم استلام رواتبهم منذ عام تقريباً.

ويقول لاعبو فريق استقلال #خوزستان إن مسؤولي النادي والسلطات في الإقليم والعاصمة #طهران، لم يفوا بوعودهم المالية، حيث لم يتسلم أي من اللاعبين راتبه منذ بداية الموسم الماضي.

ونشرت بعض الوكالات الإيرانية أن الفريق الأهوازي، واجه مشاكل مالية كبيرة أثناء حضوره مباريات الجولة الأولى وصلت إلى عدم تمكنه من حجز تذاكر الطيران والفندق رغم أنه مثّل #إيران في المباريات الدولية، وتمكن من الوصول إلى الجولة الثانية بجدارة.

وكتبت وكالة إيسنا الطلابية الإيرانية، أن لاعبي فريق استقلال خوزستان الذي يحبذ مشجعوه العرب تسميته بالفريق العربي الأهوازي، بطل الدوري الإيراني في الموسم الماضي، لم يحضروا إلى مطار طهران الدولي للتوجه نحو العاصمة العمانية مسقط ومواجهة #الهلال_السعودي يوم الثلاثاء القادم.

وكان لاعبو الفريق الأهوازي قد قاموا بإضراب قبل شهر تقريباً من خلال عدم الحضور في التمارين لكن لم يدم هذا الاحتجاج، حيث وقفوا بين أمرين أحلاهما مرَ: إما الاستمرار في الإضراب الذي سيؤدي إلى سقوطهم من الدوري الممتاز أو الرجوع عن قرارهم وخوض المباريات المتبقية في الدوري، وهو ما اختاروه تلبية لطلب مشجعيهم العرب في الأهواز.

وقال مسؤولو نادي استقلال خوزستان إنهم ليسوا على علم مسبق بقرار لاعبي النادي المفاجئ، محذرين من أنه في حال عدم خوض المباراة أمام الهلال السعودي، ستواجه الكرة الإيرانية عقوبات من جانب الاتحاد الآسيوي.