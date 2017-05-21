الإصلاحيون ينتزعون بلدية طهران من المحافظين

فاز #الإصلاحيون بقيادة #محسن_هاشمي_رفسنجاني، نجل الرئيس السابق أكبر هاشمي #رفسنجاني، بكل مقاعد المجلس البلدي في #طهران (21 مقعداً) خلال الانتخابات التي جرت، الجمعة، بحسب نتائج رسمية نشرتها وكالات أنباء اليوم الأحد.

وتزامنت #الانتخابات_البلدية_الإيرانية مع #الانتخابات_الرئاسية_ التي فاز بها الرئيس حسن #روحاني حليف الإصلاحيين بولاية ثانية بفارق كبير عن منافسه المحافظ إبراهيم #رئيسي.

وكان #المحافظون يسيطرون على #بلدية_طهران منذ 14 عاماً.

ويُعتبر خروج المحافظين من المجلس البلدي هزيمة قاسية لرئيس البلدية الحالي، محمد باقر #قاليباف.

وبعد ترشّحه إلى الانتخابات الرئاسية، انسحب قاليباف لاحقاً من السباق ليعلن دعمه لرجل الدين المحافظ، رئيسي، الذي هُزم أمام روحاني بفارق كبير.

وتولى قاليباف رئاسة بلدية طهران خلال 12 عاماً، خلفاً للمحافظ المتشدد محمود أحمدي #نجاد، الذي ترأس البلدية بين عامي 2003 و2005.

وتولى الإصلاحيون أول مجلس بلدي لطهران بين عامي 1999 و2003 كان قد تشكّل إثر أول انتخابات بلدية في البلاد أجريت في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي محمد #خاتمي (1997-2005).

وفي السابق كان وزير الداخلية يتولى تعيين رؤساء البلديات.