روحاني يعترف ضمنياً بدور إيران التخريبي في المنطقة

اعتبر الرئيس الإيراني حسن #روحاني أن استقرار الشرق الأوسط مستحيل من دون مساعدة #إيران، معرباً عن "استعداد" طهران "للتعاون مع جيرانها لإعادة الاستقرار والسلام".

وقال روحاني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال أول مؤتمر صحفي يعقده في طهران منذ إعادة انتخابه الجمعة: "من يستطيع القول إن الاستقرار الإقليمي يمكن استعادته من دون إيران؟ من يمكنه القول إن المنطقة ستشهد استقرارا كاملا من دون إيران؟".

وتعتبر هذه التصريحات اعترافا واضحا من روحاني بدور #طهران التخريبي والإرهابي في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد روحاني أن إيران ستواصل برنامجها الصاروخي الباليستي مشدداً على أن أغراضه دفاعية فقط.

من جهة ثانية، اعتبر الرئيس الإيراني أن انتخابات الأسبوع الماضي أظهرت أن الإيرانيين يريدون مزيدا من الديمقراطية والتفاعل مع العالم وهو ما سيقود إلى التقدم الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه.

وأكد أن الانتخابات التي فاز فيها على منافسه المتشدد ابراهيم #رئيسي كانت بمثابة رسالة إلى العالم أن طهران جاهزة للتوافق مع المجتمع الدولي، مضيفاً: "أردنا أن نقول للعالم إننا جاهزون للتفاعل على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".