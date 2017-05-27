أمير قطر لرئيس إيران: نريد تعزيز علاقاتنا أكثر مما مضى

أكد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني لأمير دولة قطر #تميم_بن_حمد_آل_ثاني رغبة #طهران في تطوير العلاقات مع كافة دول العالم خاصة الجيران وقال: "هناك إمكانيات وطاقات واسعة للتعاون المشترك بين إيران وقطر ويجب استخدامها".

وشدد الرئيس الإيراني خلال حوار هاتفي مع #أمير_قطر اليوم السبت تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية على ضرورة الشراكة بين دول المنطقة.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الطائفية من التحديات المتفاقمة التي تضر بالأمن قائلا: "نريد أن يتخذ #العالم_الإسلامي خطوات إلى السلام والإخاء ونستعد لإجراء المفاوضات في هذا الصدد".

من جانبه هنأ أمير دولة قطر إعادة انتخاب روحاني رئيساً للجمهورية وحلول شهر رمضان المبارك وقال: "علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية ووثيقة، ونريد تعزيز هذه العلاقات أكثر مما مضى".

كما أكد أمير دولة قطر على أن بلاده لا ترى أي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وأن عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الشاطئ الجنوبي لمنطقة الخليج يجب أن تتواصل.

وفي الختام قال أمير دولة قطر إنه سيوعز إلى الجهات المعنية في بلاده باتخاذ الجهود لتنمية العلاقات مع طهران.