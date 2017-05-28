إيران.. مقتل حارسي حدود في اشتباكات مع أكراد معارضين

أعلنت وسائل #إعلام #إيرانية عن مقتل 2 من حرس الحدود وجرح 2 آخرين برصاص مجموعة مسلحة #كردية تابعة لحزب #الحياة_الحرة في #كردستان " #بيجاك "، اشتبكت معهم على الحدود المشتركة مع تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مساعد قائد حرس الحدود في محافظة #آذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، العقيد علي غلابي، قوله إن الاشتباكات وقعت مساء أمس السبت، عندما كانت قوات حرس الحدود في مهمة في منطقة حسنلو سلطاني، في النقطة الحدودية في مدينة أرومية، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين منهم.

ويتواجد مسلحو حزب "بيجاك" الذي يعتبر إيديولوجيا وتنظيميا امتدادا لحزب العمال الكردستاني "ب ك ك" في تركيا، على المثلث الحدودي بين إيران والعراق وفي داخل إقليم كردستان العراق إلى جانب الفصائل الكردية الأخرى كالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) وحزب "كومله" والتي تنفذ بين الفينة والأخرى عمليات ضد الحرس الثوري والقوات الإيرانية عبر الحدود.

وفي أكتوبر الماضي، قصفت مروحيات الحرس الثوري الإيراني مجموعة من مقاتلي بيجاك وقتلت 12 منهم بمنطقة ثلاث باباجاني، الواقعة بمحافظة كرمنشاه على الحدود الإيرانية – العراقية، بينما أصيب 33 من القوة البرية للحرس الثوري بجروح على يد المجموعة الكردية خلال اشتباكات دامية دامت لساعات.

وتقوم القوات الإيرانية بقصف المناطق الحدودية المتاخمة لحدودها باستمرار، بحجة استهداف الأحزاب الكردية المعارضة، إلا أن هذه الهجمات غالباً ما تلحق أضراراً جسيمة بممتلكات المواطنين الساكنين في هذه المناطق، حسبما اشتكت عدة مرات حكومة إقليم كردستان العراق.