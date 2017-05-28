باكستان تحتج لمقتل مواطن لها بقصف إيراني

احتجت #باكستان، على مقتل مدني جراء قذيفة هاون أطلقها حرس الحدود الإيراني أمس السبت، على الأراضي الباكستانية في منطقة بانجغور، بولاية #بلوشستان الحدودية.

وقال بشير بونغالزاي، مفوض منطقة ماكران، الباكستانية، في تصريح صحفي، إن "قذيفة هاون مصدرها #الحدود_الإيرانية أصابت سيارة متحركة في منطقة (بانجغوار) الحدودية بين البلدين، ما أدى إلى مقتل مدني".

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد بعثت باكستان إثر الحادث، رسالة إدانة قوية لإيران، ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولون من البلدين لبحث الحادثة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية نقلًا عن القوات شبه العسكرية بالولاية، أن القصف الإيراني أسفر عن مقتل المواطن كريم جان، بعد أن استهدفت قذيفة هاون عربة كان يقودها قرب الحدود مع إيران.

وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من مقتل 10 جنود إيرانيين، في كمين لمسلحين من تنظيم "جيش العدل" البلوشي، المعرض للنظام الإيراني، قرب الحدود مع باكستان، جنوب شرقي البلاد.

وحذرت القوات المسلحة الإيرانية إسلام أباد، هذا الشهر من أنها ستستهدف قواعد داخل باكستان إذا لم تتصد الحكومة للمجموعات السنة عبر الحدود.

وكانت جماعة "جيش العدل"، قالت في بيان عقب الهجوم الشعر الماضي، إنها ستواصل "كفاحها بقوة حتى إحقاق الحقوق القومية والدينية وستقف بالمرصاد ضد كل منتهكي الحقوق والهوية ومن يهينون عقائدنا ونعدهم بالتورط في مستنقع بلوشستان"، حسبما جاء في نص البيان.

وغالبا ما يشهد الإقليم الحدودي مع باكستان وأفغانستان وذات الأغلبية السنية، اشتباكات بين #الحرس_الثوري وحرس الحدود مع مجموعات بلوشية مسلحة تقول بأنها تقاتل الحكومة الايرانية لرفع الاضطهاد والتمييز المذهبي والقومي ضد أهل السنة عموما والشعب البلوشي بشكل خاص.