إيران تهاجم ترمب وتؤكد تمسكها بالبرنامج الصاروخي

هاجم متحدث الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على مواقفه المغايرة لسياسات سلفه بارك #أوباما حول بلاده، مؤكداً أن #طهران ستستمر في برنامجها الصاروخي المثير للجدل.

وقال بهرامي إن #برنامج_إيران_النووي لن يتغير وطهران ستستمر في هذه السياسة دون أي تغيير، متحدياً بذلك العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن ضد طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في 3 فبراير الماضي، رداً على تجارب إيرانية باليستية، فرض عقوبات ضد 13 شخصاً و12 كياناً شاركوا في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج #إيران للصواريخ الباليستية، فضلاً عن تمثيل أو تقديم الدعم لـ #فيلق_القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما فرضت عقوبات على طهران في يناير 2016، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ "عماد" القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.

وأضاف بهراني أن "إيران لا تهتم إلا بالعقوبات التي يقوم الرئيس ترمب بالتوقيع عليها، حيث ستعتبرها طهران قراراً رسمياً وستقوم بالرد عليها"، حسب ما جاء في وكالة تسنيم الإيرانية.

مناطق خفض التوتر في سوريا

أما عن الأزمة السورية فقال متحدث الخارجية الإيرانية، إن طهران على استعداد لإرسال قوات عسكرية لمراقبة "المناطق المنخفضة التوتر" التي اتفقت عليها روسيا وتركيا وطهران في مؤتمر أستانا الأخير، وهو الاتفاق الذي رفضته المعارضة السورية بسبب دور طهران فيه.

ونفى بهرامي تصريحات من معارضي الحكومة الإيرانية بقيادة روحاني داخل البلاد، تحدثت عن اتفاق إيراني- أميركي بتسليم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم #سليماني مقابل رفع جميع العقوبات الاقتصادية ضد طهران، معتبراً تلك التصريحات "كاذبة لا أساس لها من الصحة".

