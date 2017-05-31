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إيرانيون يحتجون ضد مؤسسة للحرس الثوري نهبت أموالهم

المصدر: دبي - قناة العربية
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أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، أن الاحتجاجات ضد مؤسسة كاسبين التابعة للحرس الثوري قد اتسعت، لتصل إلى معظم المدن الإيرانية، وعلى رأسها العاصمة #طهران.

وتظاهر آلاف من المحتجين مقابل البنك المركزي في العاصمة واشتبكوا مع أفراد الأمن، مطالبين باستعادة ودائعهم من تلك المؤسسة التي نهبت أموالهم.

وذكر البيان أن المتظاهرين هتفوا ضد #الحكومة_الإيرانية وإدارة البنك المركزي، التي يتهمونها بتسهيل نهب أموالهم.

وقال أحد مسؤولي النظام الإيراني، أحمد حاتمي، إن من يقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية هي سلطات كبيرة، في إشارة إلى مؤسسة #الحرس_الثوري.

كلمات دالّة

#طهران, #الحكومة الإيرانية, #الحرس الثوري, #احتجاجات, #نهب, #أموال

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