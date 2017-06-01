العين الإماراتي: انتصرنا وتركنا البكاء للإعلام الإيراني

وجه غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة #نادي_العين الإماراتي لكرة القدم، انتقادا شديدا للإعلام الإيراني الذي هاجم عددا من لاعبي العين من بينهم عمر عبدالرحمن و السعودي #ناصر_الشمراني، بعد تلقي استقلال #طهران خسارة تاريخية يوم الاثنين الماضي في مدينة العين الإماراتية.

وقال الهاجري "الخروج عن النص الذي بدا عنوانا للإعلام الرياضي الإيراني، بعد سقوط ممثلهم استقلال طهران، الفريق الأكثر جماهيرية، بسداسية تاريخية على يد العين، يعكس مدى الهمجية وعدم الاحترافية المهنية". حسب ما جاء في موقع العين الإماراتي اليوم الخميس.

وأضاف الموقع الرسمي لنادي العين، أن "رد العين كان في الميدان، بعد أن أكد أبطاله علو كعبهم على الخصم فعلاً لا قولاً، وتركوا للخصم البكاء على صفحات الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية".

وكان الإعلام الإيراني، قد هاجم لاعبي العين الإماراتي بعد الخسارة التاريخية التي تلقاها استقلال طهران وهو الأكثر شعبية في إيران في إطار دوري أبطال آسيا، حيث فاز بستة أهداف مقابل هدف واحد، وصفها الإعلام الإيراني بـ "المذلة."



وسجل أهداف العين الإماراتي أمام استقلال إيران في المباراة التاريخية التي لايزال الإعلام الإيراني يتداولها بعد مرور ثلاثة أيام، كايو (هدفين) وعمر عبدالرحمان (هدفين) ناصر الشمراني (هدف) ولي ميونغ جو(هدف).

ومع التصعيد المستمر في الخطاب السياسي والطائفي في الحكومة الإيرانية، وصل الأمر إلى ملاعب كرة القدم، خاصة عند مقابلة نادي إيراني مع الأندية الإماراتية أو السعودية.

وتنوعت أشكال الاعتداء بين الجماهير الإيرانية، فتارة يكون بهتافات عنصرية أو لافتات دينية وسياسية، وتارة أخرى بالتهجم على لاعبي الأندية الخليجية.