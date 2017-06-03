ابنتا رجل عربي مختطف تتحديان مرشد إيران على "تويتر"

بعد أن أعلن #المرشد_الإيراني في صفحته الرسمية بـ"تويتر" عن تبرعه بمبلغ 85 ألف دولار للمسجونين بسبب قضايا مالية، قامت ابنتا رجل عربي إيراني مختطف بتحديه بطرح أسئلة عن مصير والد الفتاتين الأهوازيتين يوسف سيلاوي، الذي اختطفته #القوات #الأمنية #الإيرانية عام 2009.

وكان المرشد الإيراني علي #خامنئي قد أعلن بمناسبة بداية شهر رمضان على حسابه الرسمي في تويتر، أنه تبرع بـ 85 ألف دولار لمساعدة المسجونين بسبب قضايا ومشاكل مالية.

Ayatollah Khamenei donated 313 million tomans in charity to free prisoners in need.#Ramadan — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 30, 2017

بعد هذا الإعلان قامت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، شيماء سيلاوي، ابنة الرجل المختطف ذات الـ 58 يوسف سيلاوي بالرد على المرشد الإيراني في تويتر بنشرها تغريدة تقول فيها: "رمضان هو الشهر الذي تفرجون فيه عن المسجونين بسبب مشاكل مالية، لكن في أي شهر تفرجون عن السجناء السياسيين؟ سأرجع في ذلك الشهر مرة أخرى".

so Ramadan is the month You release people with money problems ?which month you release #political_prisoners ?Ill come back that month — Shima Silavi (@111Ahwaz) May 30, 2017

منى سيلاوي الابنة الأخرى للرجل العربي المختطف ساندت أختها بتغريدة مخاطبة المرشد: "في أي شهر تخبرنا عن مكان والدنا؟ يوسف سيلاوي الذي اختطفه رجالك في #الأهواز في عام 2009".

وقالت شيماء سيلاوي لـ"العربية.نت" حول ردة الفعل الممكنة للمرشد الإيراني بعد هذا التحدي: "لا أحد يتوقع ردا منه، هو استخدم شبكة التواصل الاجتماعي الممنوعة في بلاده ليلمع صورته المثيرة للاشمئزاز وعلينا استخدام نفس الوسيلة لكشف صورته الحقيقية".

which month you will tell us where is my father Yousef Silavi the man kidnaped by your people in 2009 from #Ahwaz? #Ramazan — Mona Silavi (@MonaSilavi) May 30, 2017

ودعت سيلاوي كل النشطاء بطرح أسئلة مشابهة لكشف صورة المرشد الحقيقية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل المختلفة.

يذكر أن يوسف سيلاوي هو مواطن عربي أهوازي مواليد 24 أبريل 1959 اختطفته القوات الأمنية الإيرانية من منزله في الأهواز بعد أن رفضت ابنته منى سيلاوي التي كانت تعمل كمترجمة متطوعة للأهوازيين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التعاون مع #السفارة_الإيرانية في #سوريا.

ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لم تنجح كل محاولات عائلة سيلاوي ومنظمات #حقوق_الإنسان في إيجاد أي معلومة عن مصير يوسف سيلاوي.

وبجهود ابنتي يوسف سيلاوي في المجامع الدولية وفضح #السياسة_الإيرانية في مجال الاختطاف أصبح يوسف سيلاوي رمز المخطوفين قسريا في #إيران، وبات اسمه في أعلى قائمة المخطوفين القسريين الذين تطالب المنظمات الحقوقية والدولية #طهران بالكشف عن مصيرهم.